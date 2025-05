Governo de Goiás lança caderno para orientar e fortalecer a inclusão nas escolas estaduais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), lançou o caderno Escola para Todos: atitudes e práticas para a construção de ambientes equitativos e inclusivos. A publicação oferece suporte pedagógico prático e fundamentado, que servirá como guia para o planejamento e a execução de ações inclusivas no ambiente escolar. O objetivo é consolidar, em toda a rede estadual, uma educação verdadeiramente inclusiva.

Inédito nas escolas da rede, o material propõe-se a ser uma ferramenta indispensável para profissionais da educação que atuam com estudantes com deficiência, promovendo ambientes mais justos, acessíveis e acolhedores. O conteúdo dialoga diretamente com os desafios enfrentados por professores regentes, gestores, coordenadores e demais agentes escolares envolvidos com a educação especial.

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, destacou o valor simbólico e estratégico do documento. “Esse material é como uma ‘bíblia’ da inclusão. Um guia essencial que deve ser consultado, revisitado e levado a sério. Ele traz clareza, direção e, principalmente, humanidade para o trabalho de quem está na linha de frente da educação. A inclusão não é uma escolha, é um compromisso. Este caderno chega para lembrar que todo estudante merece uma escola onde possa aprender, pertencer e se desenvolver plenamente”, afirmou.

Durante o lançamento, o gerente de Educação Especial da Seduc, Weberson de Oliveira Morais, ressaltou o papel do caderno como ferramenta transformadora. “Este caderno é um verdadeiro norte para os professores. Ele chega como um aliado poderoso, capaz de inspirar práticas que realmente façam a diferença na inclusão escolar. Podemos, sim, transformar a realidade dos nossos estudantes com deficiência”, completou.

O material foi elaborado de forma colaborativa, com a contribuição de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), gestores, coordenadores e especialistas da rede estadual. O projeto gráfico também conta com ilustrações feitas por estudantes, reforçando o protagonismo juvenil em uma educação que valoriza a diversidade.

Com 135 páginas, o caderno adota linguagem acessível, oferece orientações práticas e tem como foco a equidade. Ele será distribuído a todas as escolas da rede estadual de ensino e também estará disponível no site da Seduc, garantindo amplo acesso ao conteúdo.

