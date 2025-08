Governo de Goiás oferece mais de 17 mil vagas em cursos presenciais e gratuitos pelo Cotec

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas para uma ampla variedade de cursos de aprendizagem, qualificação e capacitação profissional. São mais de 17 mil vagas gratuitas distribuídas em diversas cidades do estado, com aulas presenciais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Cotec: https://sgc.cotec.org.br/inscricao. A convocação e o início das turmas ocorrem conforme o número de inscritos previsto nos editais, podendo haver formação de cadastro reserva para turmas futuras.

Os cursos de aprendizagem oferecidos pelo Cotec abrangem áreas como Informática, Oratória e Comunicação, Redação e Produção de Texto. Os interessados devem ter mais de 14 anos e ensino fundamental incompleto.

Na área de qualificação, há oportunidades em cursos como Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Eletricista Predial, Produtor Agropecuário, Maquiador, Assistente de RH, Cabeleireiro, Balconista de Farmácia, Cuidador de Idoso, Confeiteiro, Auxiliar Pedagógico, entre outros. Podem se inscrever aos cursos do Cotec pessoas com 16 anos ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Fundamental.

Também estão disponíveis cursos de capacitação como Empreendedorismo, Produção de Conteúdos Digitais, Extensão de Cílios, Corte e Costura, Panificação, Informática, entre outros. Os requisitos são os mesmos da qualificação: idade mínima de 16 anos e ensino fundamental em andamento ou concluído.

Essa é mais uma ação do Governo de Goiás para fomentar a geração de emprego e renda por meio da educação profissional. A iniciativa é conduzida pela Secretaria da Retomada, reforçando o compromisso com a geração de emprego, empreendedorismo e capacitação, fortalecendo o desenvolvimento regional.

Além dos cursos do Cotec, os alunos que concluírem os cursos e comprovarem situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão solicitar o Crédito Social, um benefício de até R$ 5 mil para investir no próprio negócio. O valor é pago em parcela única e pode ser utilizado exclusivamente na compra de insumos e ferramentas essenciais para iniciar as atividades com as técnicas aprendidas, na cidade onde o curso foi concluído.

O Crédito Social é um benefício do Programa Goiás Social, coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado. O incentivo é exclusivo para maiores de 18 anos e tem o objetivo de impulsionar a geração de renda e o empreendedorismo entre a população mais vulnerável do estado.

Caiado critica prisão domiciliar de Bolsonaro e fala em “veredito antecipado”