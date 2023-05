Governo de Goiás sela acordo de cooperação com associação do MP

O Governo de Goiás e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) assinaram, na última semana, acordo de cooperação para viabilizar a implementação da política de logística reversa no Estado. As assinaturas foram colhidas durante a abertura do seminário Recicla Goiás, promovido pelo governo no Centro de Convenções de Anápolis.

Durante o ato de assinatura, o Estado foi representado por Jorge Enoch, subsecretário de Biodiversidade, Conservação, Segurança Hídrica e Saneamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). “Esse acordo representa mais um passo importante na construção de políticas públicas para fomento da logística reversa, o grande tema do seminário de hoje”, afirma Jorge.

A Abrampa foi representada pelo promotor Juliano Barros, que assinou o termo de cooperação. Em sua fala, Barros apontou a necessidade de se avançar em políticas de descarte correto de resíduos sólidos, bem como a importância de tais iniciativas para o meio ambiente. “Ficamos muito satisfeitos de estarmos aqui hoje, em um momento tão importante, para construirmos tais políticas”, disse o promotor.

Com a assinatura, a Abrampa se comprometeu a disponibilizar um sistema de informática para implementação adequada da logística reversa no estado. O acordo passou a vigorar com as devidas assinaturas e permanecerá válido até que o sistema da associação seja doado à Semad.

Durante o evento, o Governo de Goiás realizou o lançamento oficial do decreto que determina o implemento das políticas de logística reversa no estado. Cada empresa deverá viabilizar a reciclagem de 22% de todas as embalagens que produzir ao longo do ano.