Governo e Apex realizam seminário para o setor de cosméticos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), vai realizar, junto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o seminário “Diálogos Exporta Mais Brasil”, hoje, das 15h30 às 17h30, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), em Goiânia.

O seminário faz parte do Programa Exporta Mais Brasil, da Apex, que tem como objetivo aproximar o comércio exterior de empreendedores brasileiros. Em Goiás, além do seminário, o evento contará com outras duas programações: visitas técnicas a indústrias goianas, na quarta-feira, 18, e rodada de negócios, na quinta-feira, 19, com compradores internacionais da China, Singapura, Bélgica, África do Sul, Moçambique, Panamá e Chile.

“Será um momento extremamente importante com a ApexBrasil, que potencializa as exportações nacionais, e que, junto com a SIC, vai fazer a promoção de negócios entre empresas goianas e o mercado internacional”, afirma o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, acrescentando que, de forma estratégica, a Agência definiu o setor de cosméticos goiano.

Goiás abriga o 6º maior polo de cosméticos do Brasil com grandes indústrias do ramo. Está entre os maiores fabricantes de cosméticos do País com empresas que produzem dezenas de marcas de renome nacional.

O Estado registrou US$ 1.195.847 em exportações de produtos de cosméticos no acumulado de janeiro a agosto de 2023. O valor é maior do que toda a receita do ano de 2022 (US$ 793.952).