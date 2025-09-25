search
Governo Federal inclui requalificação da Marginal Botafogo em pacote de obras do PAC

Via foi uma das mais afetadas pelo temporal desta semana, na capital


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 09:53

Projeto da Marginal Botafogo prevê canal ampliado, contenções reforçadas e obras de drenagem contra cheias (Foto: Divulgação)

A Marginal Botafogo foi contemplada na última leva de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na modalidade Prevenção a Desastres Naturais – Drenagem Urbana. A proposta apresentada pela Prefeitura de Goiânia prevê R$ 267 milhões em investimentos, com recuperação e ampliação do canal, implantação de dispositivos de amortecimento de cheias e reconstrução das contenções laterais.

O prefeito Sandro Mabel (UB) estima que o custo total da obra seja de aproximadamente R$ 400 milhões. Segundo ele, a diferença deverá ser financiada por meio da Caixa Econômica Federal. A previsão é que as intervenções comecem no período de seca de 2026.

Conforme a Coluna Giro, do jornal O Popular, a inclusão da Marginal Botafogo no PAC contou com articulação do PT goiano junto ao governo federal. Mabel ressaltou que, paralelamente às medidas emergenciais para conter riscos imediatos, sua gestão já prepara a estrutura para licitação do projeto.

O anúncio do governo federal ocorreu há uma semana e passou quase despercebido em meio à agenda política.

