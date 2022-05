Governo paga a servidores mais de R$ 92 milhões em diferenças salariais

Da redação

O Governo de Goiás já efetuou, desde 2019, o pagamento de R$ 92,1 milhões a servidores e ex-servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) referentes a diferenças salariais a que tinham direito e que deixaram de lhes ser pagas em gestões estaduais passadas. Ao todo, desde 2019, 53.194 pessoas receberam o que lhes era devido e o Governo de Goiás finalizou 34.037 processos negligenciados havia anos.

Em uma ação importante do ponto de vista econômico e social, implementada desde 2019, o governo estadual vem quitando, mensalmente, processos abertos por trabalhadores da Educação que requeriam o pagamento de valores que, por diferentes motivos, não havia sido feito à época, normalmente, quando do recebimento dos seus salários.

Proveniente de uma decisão pessoal do governador Ronaldo Caiado, o pagamento das diferenças salariais injetou mais de R$ 92 milhões em recursos que devem, também, estar contribuindo para movimentar o comércio, a indústria e a prestação de serviços em todo o estado.

De 2019 a 2021, 51.255 servidores receberam seus direitos, pleiteados em 33.368 processos. O total dos recursos foi de R$ 88,20 milhões. Nas listas de servidores que já receberam essas diferenças que lhes eram devidas, constam processos abertos em 1995, portanto, há 27 anos.

De janeiro a abril de 2022, outros 669 processos foram quitados, com o pagamento a 1.939 servidores e ex-servidores, efetivos e em contrato temporário, com o valor total de R$ 3,95 milhões.

Dívida quitada com o extinto Bolsa Universitária de R$ 76 milhões

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), realizou, no início de maio, o pagamento da última parcela da dívida do extinto Programa Bolsa Universitária. No valor de R$1.049.656,75, ela foi quitada com um mês de antecedência e finaliza o débito de mais de R$ 76 milhões deixado pelo governo anterior que, em 2018, ficou sem fazer repasses a 82 faculdades e universidades em todo o estado.

Com a renegociação proposta pelo governador Ronaldo Caiado, estudantes em vulnerabilidade social contemplados pelo programa puderam continuar os estudos sem prejuízos para a vida acadêmica. “Renegociamos uma dívida de R$ 76 milhões deixada pela gestão anterior, da então Bolsa Universitária, e qualificamos as regras para que os jovens tenham todas as condições de concluírem seus estudos”, ressaltou o governador ao lembrar da sanção do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Sancionado pelo governador em 5 de janeiro de 2021, o ProBem democratizou o acesso ao ensino superior ao usar um banco de dados nacional, capaz de identificar as famílias mais vulneráveis em cada um dos municípios goianos. A seleção dos bolsistas agora leva em conta a condição de vida da família, não apenas a renda, avaliando os dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), tais como: qualidade da moradia, dificuldade de acesso à educação, inclusive com análise da existência de familiares (como pais) analfabetos ou semianalfabetos.

Concurso da UEG oferece 500 vagas para professor

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a abertura de 500 vagas para o quadro de docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O concurso será aberto neste ano e terá vagas para todo o Estado com chamamento previsto para o próximo ano. O edital será publicado após a conclusão de outro certamente em andamento.

O governador explicou que o Governo de Goiás cancelou 700 contratos da gestão passada por determinação da Justiça e, agora, prepara licitação para suprir a demanda por professores na universidade. “Esta será a forma de repormos estas funções em várias unidades da UEG, que foram duramente penalizadas pelos contratos irregulares da gestão anterior”, disse.

De acordo com o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, as equipes dos institutos acadêmicos realizam um detalhamento das necessidades de docentes em cada campus e unidade universitária. A previsão é que o edital seja publicado após o término do certame que está em andamento para professores da área da saúde (com 97 vagas), que deve ter seu resultado final publicado no próximo dia 27 de junho.