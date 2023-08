Gracinha Caiado: 2024 como ponte para 2026

Gracinha Caiado vai se consolidando como candidata ao Senado. Na boca de governistas, já é. Mas ela mesma não se arvora. Dá indicativos para bons entendedores, o que já cumpre o manual das pré-candidaturas que, estrategicamente, não devem ser admitidas tão longe das convenções.

A entrevista de Gracinha ao jornal O Popular semana passada mostra que ela está se preparando. E não digo apenas no conteúdo, porque nesse aspecto nem precisaria. Ela conhece como poucos o governo, porque, de certa forma, governa junto com o marido, Ronaldo Caiado.

Gracinha sempre foi gigante nos bastidores. Na mesma proporção, evitava a exposição. Ao topar ser entrevistada numa vitrine de ruidosa proporção política, ela mostra que está mudando a chave de seu comportamento público. E o fato de ter se saído bem nem é novidade. Repito: preparo não lhe falta.

O respeito dos demais pretendentes a uma das vagas de senador está exposto há tempos, na avaliação de que só há uma vaga aberta; a outra, é dela e ninguém tira. Uma leitura desse quadro anotei aqui mesmo na Tribuna. Um político define assim a disputa: uma vaga é do governador, a outra do governo. Ou seja: tudo passa por Caiado e Gracinha. Como enfrentar tal realidade?

Conta muito o fato de que, apesar de toda força do governador e da bem avaliada gestão, ela não espera sentada ser ungida senadora. Está fazendo sua parte. Porque é próprio da política criar ilusão de facilidade para depois abater os desavisados com a triste realidade de que não existe eleição ganha de véspera.

Gracinha não se acomoda e essa é uma característica de sua personalidade. Faz sua parte até para ser candidata mesmo, já que até as convenções tudo pode acontecer, inclusive nada. Não é o que dizem? Mas isso em relação às convenções de 2026. Antes,tem as de 2024.

Com Gracinha ativa e potencialmente candidata, é razoável prever que não só por Caiado, mas também por ela – ou principalmente por seu objetivo – passará a escolha e as campanhas de alguns candidatos ou candidatas às prefeituras. É ela escolher as que melhor lhe convêm, ou impor os nomes que julgar mais importantes.

2024 não é uma pedra no meio do caminho de Gracinha. É oportunidade.

Ponte para o seu futuro político. E nem se fala de atuação em palanques, embora isso possa acontecer pontualmente.

A força dela deverá ser sentida nos bastidores. Aliás, vale reforçar, onde ela tem sua maior expertise.