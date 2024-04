Grupo criminoso é desarticulado novamente após investigação do Detran-GO

O Detran-GO frustrou pela segunda vez, em menos de um mês, as atividades de uma quadrilha que lucrava com transferências veiculares fraudulentas em Paranaiguara, Cachoeira Alta e Quirinópolis. A investigação, conduzida pelo serviço de inteligência do órgão, levou à prisão de duas pessoas, enquanto outra permanece foragida. Além disso, mais de 10 indivíduos estão sob escrutínio das autoridades policiais após as descobertas do esquema, que contava com a colaboração de servidores públicos da Ciretran, Vapt Vupt, vistoriadores e despachantes.

Segundo informações do Detran, durante o fim de semana foram realiberados diligências em três cidades afetadas com as operações. O Delegado Waldir, presidente do órgão, destacou que há indícios de que o grupo estivesse “esquentando” a documentação de veículos roubados em outros estados.