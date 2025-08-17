search
Cidades

Grupo de Legendários sofre ataque de abelhas em Caldas Novas

Retiro espiritual masculino registra ferimentos e atendimento de urgência durante evento no interior de Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/08/2025 - 08:20

Foto: Divulgação/Secom Caldas Novas

Um Grupo de Legendários foi surpreendido por um ataque de abelhas em Caldas Novas, região sul de Goiás, nesta sexta-feira (15). Dez participantes precisaram de atendimento em unidades de saúde da cidade, enquanto dezenas foram ferroados durante o penúltimo dia do retiro espiritual, que começou em 13 de agosto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os feridos por volta das 17h30. Dos atendidos, cinco foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e três ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Outros dois receberam atendimento particular, e sete já tiveram alta ainda na noite do incidente.

O Grupo de Legendários, fundado em 2015 na Guatemala pelo pastor Chepe Putzu, realiza retiros que combinam pregações religiosas com atividades físicas intensas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer corpo, mente e espírito, incentivando os participantes a buscar a melhor versão de si mesmos e impactar suas comunidades.

Em nota oficial, a coordenação do evento informou que a situação foi rapidamente contida pela equipe de saúde e pelo time de gestão de crise. “Todos os envolvidos receberam atendimento no local e retornaram em plena segurança, prosseguindo até a conclusão do evento junto aos demais 250 participantes”, afirmou a organização do retiro.

O governo de Caldas Novas reforçou que o evento ocorreu entre os dias 13 e 16 de agosto, destacando que não houve gravidade nos casos e que todas as medidas de segurança foram observadas. A atuação rápida garantiu que o Grupo de Legendários continuasse sua programação, mantendo foco na fé, identidade e propósito dos participantes.

