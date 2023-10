Grupo empresarial é investigado por sonegar cerca de R$ 2 mi em impostos

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (05) uma operação para apurar a sonegação de impostos. Um grupo de empresas, especializadas na venda de cosméticos, foi o alvo da operação pela suspeita de sonegar mais de R$ 2 milhões em impostos.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiânia e Alexânia. De acordo com o delegado que investiga o caso, o grupo abria diversas empresas com a utilização de “laranjas” para promover a sonegação do imposto fiscal. O valor apurado ainda pode ser maior do que o divulgado. Os investigados poderão responder por crime tributário, além de terem de arcar com o pagamento do que foi sonegado mais a multa.