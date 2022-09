Guarda mirim de Aparecida realiza blitz educativa na Semana de Educação no Transito

A Guarda Civil Municipal e a Guarda Mirim realizaram na manhã desta quinta-feira, 22, uma blitz educativa na Avenida São Paulo, na Vila Brasília para conscientizar os motoristas sobre o respeito e educação no transito. A ação faz parte da Semana Nacional do Transito, idealizada pela Prefeitura de Aparecida por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade (SMTA).

Com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, a ação da guarda mirim visa conscientizar os motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas sobre a importância de cuidar de si e dos outros no transito da cidade. Foram entregues cartilhas e brindes para os condutores que passavam pela região.

A Semana Nacional do Transito deste ano conta também com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que junto a SMTA, realiza palestras para alertar sobre os riscos nas ruas e estradas e a importância de manter a atenção enquanto dirige.

Para o diretor de Educação no Transito da SMTA, Célio Dias, a guarda mirim atua para repassar as boas práticas no transito para os adultos e para as crianças, que serão motoristas no futuro. “Nossa responsabilidade é ensinar os pequenos boas lições para que o transito deixe de ser um lugar de medo e passe a ser um lugar de respeito e segurança para todos”, afirma o diretor.

Durante a cerimônia de abertura da Semana Nacional do Transito, o secretário Sérgio Carvalho, responsável pela SMTA, ressaltou o trabalho de educação viária durante o ano inteiro. “Nós trabalhamos fortemente o ano inteiro educando as pessoas. Aparecida tem condições de trafegabilidade muito boas e isso tem evitado um maior número de acidentes na cidade”, afirma o secretário.