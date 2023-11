Hapvida: coordenadora é suspeita de deixar crianças sem atendimento

Uma coordenadora do plano de saúde Hapvida foi presa, em Goiânia, suspeita de deixar de prestar assistência médica para pessoas portadoras do espectro autista. Segundo a Polícia Civil, 68 crianças podem ter ficado sem o atendimento na capital.

O delegado que investiga o caso, Humberto Teófilo, informou que recebeu a ligação de uma mãe denunciando a falta de tratamento do filho. Segundo ele, a prisão da mulher foi justificada pela Lei que determina crime deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência.

Em nota, a Hapvida disse que não houve recusa no atendimento procurado pela mãe da criança, que já é assistida por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Confira a nota na íntegra:

O compromisso da empresa é sempre prestar o melhor atendimento a todos os clientes e não mede esforços para garantir qualidade no cuidado às crianças da rede com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A companhia informa que não houve recusa no atendimento procurado pela mãe da criança, que já é assistida por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Ao todo, até o final de novembro, somente para o caso em questão, já constam, em sistema, mais de 30 sessões agendadas com uma equipe multidisciplinar.

A empresa reforça que, atualmente, são seis clínicas para atendimento de crianças com TEA em Goiânia, assim como disponibiliza unidades para este tipo de atendimento em outras regiões do Brasil.

A companhia complementa que está prestando toda assistência necessária à colaboradora e está à disposição das famílias para quaisquer esclarecimentos e dúvidas. Por fim, segue empenhada em oferecer a melhor assistência aos seus clientes, com revisão e fortalecimento constante de seus processos.