HC pode ser retaguarda de UTIs pediátricas em Goiás

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, e o subsecretário de Vigilância e Atenção à Saúde, Luciano Moura, discutiram. em Brasília, as urgências pediátricas com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, e assessores, na sede da Ebserh, que administra 44 hospitais universitários do País. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apontou a necessidade de uma maior integração entre os componentes da rede assistencial, que tem formação tripartite: União, Estado e municípios.

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/FG), que já teve leitos de UTI pediátrica, foi totalmente reformado e ampliado há pouco tempo e faz parte da rede. “Essa seria uma importante retaguarda, a reabertura de leitos de UTI pediátrica com especialidades como neuro, por exemplo”, explicou Rasível Santos. Esses leitos, segundo o secretário, seriam importantes para enfrentar o momento de sazonalidade das doenças respiratórias que, associado à baixa vacinação, tem sobrecarregado as unidades de saúde do Governo de Goiás.

Reforço

“Conversamos com a Secretaria Municipal de Goiânia, e há disposição para que o Estado assuma a regulação desses leitos no Hospital das Clínicas”, detalha Rasível Santos. Pelo porte e estrutura física implantada e por ter profissionais habilitados, o HC/UFG pode ajudar na oferta de serviços de média e alta complexidade para as urgências pediátricas. Segundo Arthur Chioro, as urgências pediátricas têm sido motivo de preocupação para as autoridades em todo o País.

“O Hospital das Clínicas da UFG pode contribuir muito como retaguarda das sazonalidades e outros serviços”, frisou Chioro, ao se dispor para analisar o rol de serviços apontados pelo Estado de Goiás. As tratativas são para a instalação de 22 leitos de UTI pediátricas e neonatal no Hospital das Clínicas, localizado em Goiânia, que tem uma excelente estrutura e, que de fato, pode ofertar serviços e fortalecer a rede de urgência na capital. “Vamos iniciar os estudos para poder ver a melhor forma de otimizar essa importante e moderna estrutura pública de saúde”, assegurou Chioro.