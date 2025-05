HC-UFG realiza mutirão de exames de imagem neste sábado (24)

Como parte do programa “Ebserh em Ação: Mais Especialistas”, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promove amanhã, sábado (24), um mutirão de exames de imagem. A ação acontece na Unidade de Diagnóstico por Imagem do HC-UFG, das 7h às 19h, com foco em tomografias computadorizadas.

Segundo o organizador do mutirão, Fillipe Xavier de Campos, chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem do HC-UFG, o objetivo é diagnosticar doenças desconhecidas, monitorar quadros já identificados e encontrar casos que necessitem de indicação cirúrgica: “Vamos atender até 70 pacientes, tanto do HC-UFG quanto da rede municipal, de Goiânia e do interior do estado, que já vêm aguardando há algum tempo. Alguns deles precisam de mais de uma tomografia computadorizada, por isso, estamos trabalhando com a meta de realizarmos cerca de 100 exames, o que equivale a um terço da produção desse método, durante um mês, em apenas um dia”, esclarece.

Exames

Tomografias de todas as partes do corpo serão ofertadas, entre elas, de crânio, pescoço, tórax, abdômen, lombar e angiotomografia, além de articulações com ou sem contraste.

Todos os procedimentos são agendados, contemplando pacientes já regulados para o HC-UFG e que estão na fila à espera da realização de exames específicos. Eles serão contactados pela equipe do Setor de Contratualização e Regulação da unidade. Para atender a demanda, o HC-UFG vai disponibilizar uma equipe reforçada composta por 27 profissionais do hospital, incluindo médicos radiologistas, físicos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de Raio-X e residentes.

De acordo com Fillipe, a integração entre hospitais universitários e o SUS é crucial para reduzir o tempo de espera nas filas da saúde pública: “Em primeiro lugar, medidas como essa fazem com que o paciente do SUS tenha um atendimento mais rápido e veja o caso dele resolvido com celeridade no mesmo lugar, já que o exame tem a vantagem de direcionar o paciente para a região certa e para o especialista correto”, assinala. “Os hospitais universitários possuem função social fundamental. Como a dinâmica de produção é voltada para a sociedade, o recurso investido tanto na capacitação dos residentes, dos profissionais, nas estruturas de atendimento, retorna para a população”.

Ebserh em Ação: Mais Especialistas

É uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com o apoio do Ministério da Saúde (MS) nos mesmos moldes do projeto ocorrido no fim do ano passado, quando realizou quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames visando reduzir o tempo de espera da população por procedimentos assistenciais no Sistema Único de Saúde (SUS). A edição atual está alinhada ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) do Ministério da Saúde e tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro.

Rede Ebserh

O HC-UFG faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

