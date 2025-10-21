search
Saúde

HDT abre processo seletivo para 32 cargos

Salários variam de R$ 1.674,04 a R$ 13.498,84


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/10/2025 - 13:32

processo seletivo hospital
Foto: Divulgação

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abriu inscrições para o Processo Seletivo nº 008/2025, destinado à formação de cadastro reserva em 32 cargos das áreas assistencial e administrativa, com oportunidades também para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as vagas disponíveis são de analista de qualidade, analista de suporte, analista financeiro/custos, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, médico do trabalho, nutricionista, técnico de TI, entre outras.

As inscrições serão realizadas presencialmente, de 28 a 31 de outubro, das 9h às 14h, na sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia (GO). A participação é gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida e dos documentos exigidos no Edital nº 008/2025 (originais e cópias). O edital completo está disponível no site: www.isgsaude.org.br/hdt/trabalhe-conosco.

O processo seletivo contará com avaliação curricular e prova oral, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Os salários variam de R$ 1.674,04 a R$ 13.498,84, conforme o cargo. A convocação dos candidatos ocorrerá de acordo com a necessidade da instituição, respeitando-se a ordem de classificação.

Atenção! Caso haja instabilidade no site do ISG durante a consulta ao edital, o candidato deve acessar seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1hf5XSPaf1NP8STUZq9bf14FptLUaAfgf?usp=sharing

Sobre o HDT

Referência em média e alta complexidade em Goiás, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) se destaca pelo atendimento especializado no tratamento de doenças como HIV/aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos. O HDT é o único hospital da América Latina, com foco exclusivo em Infectologia, a conquistar o selo ONA 3 – Acreditado com Excelência, o mais alto nível de qualidade e segurança da assistência em saúde reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 25 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad desde 2012 e do CEAP-SOL – Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade desde 2013.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Dengue
Saúde

Pesquisa define nova nomenclatura para vírus da dengue

21/10/2025
brucelose
Saúde

Agrodefesa e SES alertam sobre os riscos da brucelose e reforçam importância de consumo de alimentos com inspeção

21/10/2025
metanol Goiás
Brasil

Metanol: homem com suspeita de intoxicação morre em Goiânia

21/10/2025
Goiás confirma 12º caso de febre amarela em macacos
Saúde

Goiás confirma 12º caso de febre amarela em macacos

21/10/2025
Anvisa cannabis
Saúde

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis, suplementos e medicamento injetável sem registro no Brasil

18/10/2025
Paulo Roberto Silva, ex-superintendente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) na gestão de Rogério Cruz
Poder

CEI do Limpa Gyn foca licitação e deve convocar ex-secretário Denes Pereira

21/10/2025
segurança clandestina Aparecida
Cidades

Grupo extorquia moradores com segurança privada clandestina em Aparecida de Goiânia

21/10/2025
serviço hospedagem
Cidades

Alego aprova projeto que regulamenta serviço de hospedagem de animais domésticos

21/10/2025
Receita Federal
Economia

Receita Federal alerta contribuintes para prazo final de adesão à transação tributária

21/10/2025
Pesquisa