HGG faz cirurgia pioneira para curar aneurisma cerebral

Uma mulher de 53 anos foi submetida a uma cirurgia inovadora para tratar um aneurisma cerebral no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), em Goiânia. O procedimento, que não requer abertura do crânio, foi realizado na última sexta-feira, 13, com o apoio de um especialista de São Paulo.

A cirurgia usou uma técnica endovascular, que consiste em inserir um stent dentro do aneurisma para bloquear o fluxo de sangue e evitar a ruptura. O stent é guiado por um aparelho de hemodinâmica de última geração, que permite visualizar as artérias cerebrais em tempo real.

O caso da paciente era de alto risco, pois ela tinha hipertensão e histórico familiar de aneurisma cerebral. Segundo os médicos, esse tipo de doença pode causar uma hemorragia fatal em 50% dos casos. Por isso, a cirurgia foi uma forma de prevenir uma tragédia.

O HGG é um dos poucos hospitais públicos do Brasil que oferece essa opção de tratamento, graças aos investimentos estaduais na unidade de saúde. A cirurgia teve um custo de R$ 76 mil, totalmente coberto pelo Fundo Estadual de Saúde.

A paciente se recuperou bem e recebeu alta no sábado , 14, sem nenhuma sequela. Ela continuará fazendo acompanhamento médico com medicamentos e exames periódicos.