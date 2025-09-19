search
Saúde

HMAP faz atendimento especial para acelerar cirurgias

Mutirão de consultas pré-anestésicas é voltado para pacientes já avaliados por cirurgiões e com indicação de procedimento definido


HMAP
O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) promove neste sábado (20), das 7h às 16h, um mutirão de consultas pré-anestésicas para pacientes já avaliados por cirurgiões e com indicação de procedimento definido. A ação deve beneficiar cerca de 130 pessoas em um único dia, com atendimento realizado por cinco anestesistas.

A iniciativa tem como objetivo acelerar o acesso a cirurgias eletivas e reduzir em até 40% a fila de espera para esse tipo de consulta, considerada fundamental para garantir a segurança do paciente durante a operação. Todos os participantes foram selecionados pela Central de Agendamento do hospital e receberam orientação sobre documentação, exames e uso de medicações.

Segundo o gerente médico do HMAP, Silvio Neto, a consulta pré-anestésica é um diferencial da unidade. “É nesse momento que o anestesiologista revisa exames, identifica comorbidades, como hipertensão e diabetes, ajusta medicações, avalia a via aérea e define o plano anestésico para a cirurgia. Isso antecipa riscos, reduz cancelamentos e traz mais segurança ao paciente”, explica.

O diretor do hospital, Pedro Vieira, afirma que o mutirão pode se tornar uma prática regular. “Se os resultados forem positivos em termos de comparecimento, número de pacientes aptos a operar e redução de cancelamentos, a ideia é repetir a ação com frequência, garantindo maior giro de leitos e mais acesso à população”, destacou.

Estrutura e resultados

Inaugurado em 2018, o HMAP é o maior hospital municipal de Goiás. A unidade possui 10 salas cirúrgicas e 235 leitos operacionais, incluindo UTI pediátrica e adulta, enfermarias e clínica médica. Desde junho de 2022, o hospital é administrado pelo Einstein, que ampliou a capacidade assistencial e reduziu significativamente o tempo de internação e as filas de espera por cirurgias.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, o hospital foi responsável por 90% das cirurgias eletivas realizadas pelo SUS em Aparecida de Goiânia. Em 2025, conquistou a acreditação ONA nível 1 e o Selo Top Performer 2025 na UTI, reconhecimentos nacionais pela qualidade e segurança no atendimento.

Pesquisa