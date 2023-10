Homem ateia fogo em escritório da Equatorial, em Jaraguá

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na quarta-feira (25), para atender uma ocorrência de incêndio em uma agência de atendimento da Equatorial, em Jaraguá. De acordo com a corporação, um homem ateou fogo em uma cadeira que estava dentro do local, por estar insatisfeito com o desligamento da energia em sua residência.

Segundo a Equatorial, o homem esteve no local mais cedo para receber as duas vias de contas de energia para regularização e disse que “procuraria seus direitos”. Quando voltou, à tarde, iniciou o fogo.

Apesar do incêndio danificar partes do prédio, ninguém ficou ferido.