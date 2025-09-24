search
Justiça

Homem é condenado por furtar armas da delegacia de Aruanã


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/09/2025 - 16:16

furto delegacia Aruanã
Justiça condenou acusado de furto de armas da delegacia de Aruanã

Victor Hugo Santos Silva, denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), foi condenado nesta quarta-feira (24/9) a 23 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão em regime fechado, além de 106 dias-multa, pelo crime de furto qualificado à Delegacia de Polícia Civil de Aruanã e outros delitos relacionados ao porte e comércio ilegal de armas de fogo.

O caso teve início em 5 de janeiro deste ano, quando criminosos invadiram a Delegacia de Polícia de Aruanã durante a madrugada e subtraíram 23 armas de fogo de uso permitido e restrito. A ação criminosa causou grande repercussão e pânico na comunidade local.

De acordo com informações levantadas durante a investigação, os criminosos utilizaram escalada para transpor o muro que separa a delegacia do cemitério aos fundos e arrombaram janelas e o cofre onde estavam guardadas as armas. O crime foi praticado em concurso de pessoas, com rompimento de obstáculo e durante a noite.

A instrução processual e as alegações finais foram conduzidas pelo promotor de Justiça João Gabriel Lima Portugal, titular da Promotoria de Justiça de Aruanã. A sentença confirmou integralmente a tese apresentada na denúncia oferecida pela promotora de Justiça Geovana Pereira de Souza Melo em fevereiro deste ano.

O MPGO sustentou durante todo o processo que Victor Hugo Santos Silva atuou em concurso com Romário Rodrigues dos Santos (que posteriormente foi morto em confronto com a polícia) na execução do furto. Além disso, o MP comprovou que o réu manteve as armas sob sua guarda e chegou a comercializar parte do armamento.

Conjunto de provas
A condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas, que incluiu depoimentos de policiais civis e militares, confissão extrajudicial do próprio acusado, laudos periciais e prova testemunhal. Durante a instrução, foi comprovado que Victor Hugo se apresentou espontaneamente à polícia e confessou sua participação no crime.

A sentença destaca que o réu chegou a oferecer uma das armas furtadas como forma de pagamento em uma negociação comercial, demonstrando que tinha pleno domínio sobre os objetos e desmentindo a tese defensiva de coação.

Além do furto qualificado, o MPGO obteve a condenação pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei 10.826/2003) e comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17, parágrafo 1º, da Lei 10.826/2003).

A decisão judicial reconheceu o concurso formal entre os crimes de posse de armas e o concurso material com os demais delitos, aplicando as penas de forma cumulativa conforme previsto no Código Penal.

A maioria das armas subtraídas foi recuperada pelas autoridades policiais durante as investigações. As diligências resultaram na localização de parte do arsenal no veículo utilizado na fuga e na residência onde o acusado se encontrava.

O acusado teve negado o direito de recorrer em liberdade devido à gravidade dos crimes e para resguardar a ordem pública.

Plano Diretor de Drenagem de Goiânia atrasa de novo e solução para alagamentos fica para 2026

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

juíza Cavalcante casamento Kalunga
Justiça

Juíza de Cavalcante se casa em cerimônia comunitária na comunidade Kalunga

24/09/2025
PCGO e PCDF prendem integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias
Justiça

PCGO e PCDF prendem integrante de organização criminosa especializada em fraudes bancárias

22/09/2025
Estudante ensino médio recorre ao TJ-GO
Tribuna Jurídica

Declarada inconstitucional lei que reduzia honorários em Goiânia

20/09/2025
Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Justiça

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora

20/09/2025
PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde
Justiça

PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde

19/09/2025
Caiado presídios segurança
Poder

Caiado diz que controle dos presídios garantiu retomada da segurança em Goiás

24/09/2025
Goiás: 54.548 beneficiários recebem devoluções do INSS
Economia

Goiás: 54.548 beneficiários recebem devoluções do INSS

24/09/2025
Senado IR
Poder

Comissão do Senado aprova isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

24/09/2025
furto delegacia Aruanã
Justiça

Homem é condenado por furtar armas da delegacia de Aruanã

24/09/2025
Pesquisa