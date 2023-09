Homem é preso após atropelar quatro pessoas, em Luziânia

Quatro pessoas foram atropeladas por um homem embriagado em Luziânia, na manhã de domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, duas irmãs passeavam com os filhos em direção ao supermercado quando foram atingidas pelo veículo na calçada. Uma criança de seis anos está internada em Brasília, em estado gravíssimo,

A defesa do motorista disse, por meio de nota, que apesar do teste do elitômetro estar acima do percentual permitido pela legislação, a taxa não era elevada a ponto do motorista estar totalmente embriagado.