Homem é preso em flagrante após queimar a companheira com água fervente

A equipe dos policiais civis da Central de Flagrantes de Itumbiara, com o apoio dos servidores da DEAM/DEPAI, prendeu, em flagrante delito, um homem de 34 anos após ele praticar crime de lesão corporal contra a sua esposa.

Na manhã de hoje, a vítima foi até a unidade plantonista da 6ª Delegacia Regional de Itumbiara à procura de ajuda, isso porque, segundo ela, durante uma discussão com autuado, ele derramou nela uma jarra com café fervendo, causando diversas queimaduras no braço da mulher.

Com essas informações, os policiais civis foram, imediatamente, até a casa do homem (local dos fatos), conseguindo prende-lo ainda em situação flagrancial.

O autuado foi preso pela prática de crime de lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha e ficará à disposição do Poder Judiciário.