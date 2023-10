Homem é preso em flagrante por receptação de caminhonete

A Polícia Civil de Goiás, através do 20º Distrito Policial de Goiânia – 1ª DRP, prendeu em flagrante um homem pelo crime de receptação qualificada após ser informada sobre o possível paradeiro de um veículo que estava desaparecido. Ao chegar no local, a equipe policial localizou partes da caminhonete que estava desaparecida, além de peças de outras caminhonetes já desmontadas. A prisão ocorreu no dia 27.

O proprietário do imóvel foi devidamente identificado e afirmou possuir uma loja de peças especializada em peças para picapes, na capital. Ainda segundo o detido, o veículo em questão foi entregue pelo proprietário da referida caminhonete para que o veículo fosse “desmanchado”, haja vista, haviam muitas dívidas vinculadas àquele automóvel.