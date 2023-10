Homem é preso por estupro de vulnerável em Anápolis

Um homem de 47 anos foi preso em Anápolis, suspeito de estuprar e ameaçar as sobrinhas da esposa, de 11 e 13 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ameaçava as vítimas com um facão e prometia matar toda a família caso elas resistissem aos abusos.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde de quarta-feira (25), após uma denúncia feita no dia 18 de outubro. As vítimas relataram que os abusos começaram quando tinham 8 e 10 anos e que o suspeito continuava a assediá-las, oferecendo presentes e dinheiro.

Em um dos relatos, uma das meninas disse que o homem tentou se passar por seu pai para retirá-la da escola durante o horário das aulas. Ele também tentou forçá-la a entrar em seu carro usando um facão.

Após os relatos, as vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito, que confirmou os abusos. O suspeito foi encaminhado para a prisão e, se condenado pelo crime de estupro de vulnerável, pode cumprir até 15 anos de reclusão. A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar a identidade das vítimas.