Homem é preso por estupro e tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (21), a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) efetuou a prisão preventiva de um homem suspeito de estupro e tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. A vítima, de 43 anos, viveu em união estável com o autor, de quem se separou quando o filho do casal, atualmente com 23 anos, ainda era criança.

Os desentendimentos sobre a criação do filho eram constantes. No dia 11 de fevereiro deste ano, por volta da meia-noite, no Jardim Dom Fernando I, em Goiânia, o agressor encontrou a ex-companheira caminhando em via pública e a atacou com diversos golpes de arma branca. A vítima foi socorrida ao HUGO, onde exames constataram três perfurações, várias fraturas e lacerações devido ao estupro, escapando da morte por circunstâncias fortuitas.

Após as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida hoje pela Deaem.