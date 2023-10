Homem é preso por matar e ocultar corpo de amigo em bosque

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), com apoio operacional do Grupo de Investigação de Homicídios de Caldas Novas – 19ª DRP, prendeu de forma temporária, ontem, um homem de 22 anos, suspeito de matar e ocultar o corpo de um amigo com quem morava. O fato ocorreu no dia 4 de setembro, na Vila Redenção, em Goiânia.

A investigação revelou que os envolvidos eram amigos próximos e residiam há pelo menos um mês no mesmo endereço. Na madrugada do dia 4 de setembro, a vítima foi assassinada com um profundo golpe de arma branca no pescoço. O investigado deixou o local na manhã do mesmo dia e, na madrugada do dia seguinte retornou, enrolou o corpo em um tapete e o ocultou no bosque que ficava a uma quadra do imóvel. Posteriormente, fugiu de Goiânia. O corpo foi encontrado no dia 8 de setembro por familiares.

Após diversas diligências, o investigado por localizado em Caldas Novas, no apartamento de uma amiga. Interrogado, em que pesem os fartos elementos que comprovam sua responsabilidade, o investigado negou a autoria do crime, afirmando que, após sair, não mais retornou ao local e desconhece quem teria matado o amigo.