Homem é preso suspeito de aplicar golpes “do amor” no País

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar golpes amorosos em em vítimas de boa parte do País. De acordo com as investigações, o homem sempre agia da mesma forma: conhecia as vítimas pela internet e iniciava relações amorosas com o intuito de ganhar a confiança delas. Com o decorrer do tempo, ele começava a pedir dinheiro, alegando pagar algum tratamento. Quando a vítima enviava a quantia solicitada, ele desaparecia.

Os mandados foram cumpridos na quarta-feira (18), em Aparecida de Goiânia. Durante a abordagem, a polícia encontrou no bolso do homem quase R$ 3 mil em espécie. Ele foi encaminhado para o presídio.

Em 2019, agindo da mesma forma, o homem também enganou um funcionário público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). Porém, dessa vez, a vítima teve um prejuízo de R$ 300 mil.