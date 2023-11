Homem marca encontro por app de relacionamento e é roubado

Um idoso de 72 caiu em uma emboscada após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal.

De acordo com o Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais e o Grupo de Repressão a Narcóticos de Luziânia, o crime aconteceu em julho e, desde então, era investigado. Quatro jovens com idades entre 18 e 23 anos foram presos. Um dos suspeitos, que já tinha passagens por tráfico de drogas, foi preso em flagrante.

As investigações apontaram que o idoso foi surpreendido ao chegar no local do encontro, próximo à GO-040. Durante o assalto, a vítima chegou a entrar em luta corporal com os envolvidos, mas ficou ferida e precisou ser hospitalizada.

Os suspeitos levaram a carteira com cartões de crédito e um carro de luxo avaliado em mais de R$ 100 mil.