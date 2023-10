Homem que matou mulher e escondeu corpo é condenado

O Tribunal do Júri de Planaltina de Goiás condenou Rafael Santana Pádua a 25 anos, 5 meses e 10 meses de reclusão pelo homicídio da ex-companheira Jéssica Oliveira de Sales.

Os crimes aconteceram no dia 12 de novembro de 2022. Rafael e Jéssica foram casados por 16 anos e tiveram dois filhos, sendo que, um mês antes dos fatos, resolveram se separar, ainda que morando na mesma casa.

Na manhã do dia 12, segundo a denúncia, eles começaram uma discussão e, aproveitando-se de uns minutos de distração da vítima, o réu a sufocou com um golpe mata-leão, o que a levou à morte. Após o crime, Rafael jogou o corpo da mulher em uma fossa interditada no quintal da casa. O réu foi preso em flagrante dias depois pela polícia, que buscava pela vítima, tida como desaparecida.

A juíza Simone Pedra Reis, que presidiu a sessão de julgamento, negou o pedido do réu de recorrer em liberdade.