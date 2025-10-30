search
Geral

Horóscopo de novembro: mês terá Mercúrio Retrógrado

É um período para repensar o que funcionou ao longo do ano, compreender o que precisa ser deixado para trás e se preparar para um novo ciclo


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 09:03

O último Mercúrio Retrógrado do ano reforça a importância de pausar antes de agir
O último Mercúrio Retrógrado do ano reforça a importância de pausar antes de agir

Neste novembro, alguns dos movimentos astrológicos mais significativos ganham destaque: a última janela de Mercúrio retrógrado de 2025, agora em Sagitário e Escorpião, e a reta final de Urano em Touro antes de sua mudança para Gêmeos em 2026, segundo o Horóscopo.

De acordo com o App Astrolink, esse também é o mês em que Saturno conclui seu ciclo retrógrado, indicando que situações que vinham estagnadas podem finalmenteganhar fluidez. Para completar o cenário, Vênus em Escorpião intensifica as emoções e aprofunda as relações, enquanto Júpiter inicia seu movimento retrógrado em Câncer, um trânsito que seguirá até 2026, reforçando a necessidade de pausa, introspecção e reconexão com o propósito.

Essas configurações celestes criam um clima de revisão e autoanálise. É um período para repensar o que funcionou ao longo do ano, compreender o que precisa ser deixado para trás e se preparar para um novo ciclo. Com os signos de Escorpião e Sagitário em destaque, o foco recai sobre as verdades internas: o que te move, o que ainda dói e o que já está pronto para ser transformado?

Entre distrações, saudades e um turbilhão de pensamentos, Mercúrio Retrógrado pode trazer confusões passageiras, mas também grandes revelações. Este é um convite para olhar para dentro, ouvir o coração e se reconectar com a própria essência, sem pressa e com honestidade emocional.

O último Mercúrio Retrógrado do ano reforça a importância de pausar antes de agir. Novembro é um período para revisar planos, encerrar ciclos e compreender o que realmente faz sentido seguir com você em 2026. O Guia Astrológico de 2026 do Astrolink pode te ajudar nesse processo, mostrando as potências e desafios que o seu mapa astral enfrentará no próximo ano.

Previsões por ascendente

Áries

Com Saturno de volta a Peixes e Marte ativo em Sagitário, o mês traz energia para expandir horizontes e buscar novas experiências. É tempo de estudar, viajar, abrir a mente e reconectar-se com o entusiasmo pela vida. Apenas evite agir por impulso, canalize o fogo ariano em direção a algo que te inspire de verdade. Intuições poderosas podem trazer respostas que você buscava há tempos.

Touro

Relações e parcerias seguem em destaque. A Lua Cheia do início do mês ilumina acordos e conexões importantes, convidando a fortalecer vínculos baseados em confiança e reciprocidade. Novembro também favorece o perdão e a liberação de ressentimentos. Deixe o passado no passado  e abra espaço para novas formas de intimidade.

Gêmeos

Com Mercúrio retrógrado em Sagitário, o diálogo pode gerar ruídos, mas também oportunidades de revisão. Seja claro ao se comunicar e repense parcerias de forma estratégica. A saúde pede atenção: mantenha a rotina equilibrada, priorize descanso e não negligencie sinais do corpo. Viagens e estudos podem trazer insights valiosos.

Câncer

O mês desperta sua criatividade e sua sensibilidade. Projetos artísticos e afetivos ganham destaque, assim como a vontade de cuidar mais de si. Se algo te emociona, é por aí o caminho. Aproveite a Lua Nova do dia 20 para renovar compromissos e fortalecer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Leão

Transformações vividas nos últimos meses começam a se firmar. O foco agora é estabilizar o que foi conquistado. No campo profissional, decisões importantes podem se consolidar. O período também pede atenção à família:  há aprendizados valiosos em conversas sinceras e reconciliações.

Virgem

Marte em Sagitário pede reorganização doméstica e emocional. É hora de equilibrar deveres e descanso, criando um ambiente mais acolhedor. Mudanças na rotina podem surgir,  tente lidar com flexibilidade. Urano volta a Touro, reativando o desejo de aprendizado e expansão espiritual.

Libra

Suas conexões sociais e profissionais ficam em evidência. Use o charme libriano para fortalecer contatos e revisar projetos. A sensação de lentidão em alguns resultados pode ser frustrante, mas confie no processo. A partir do fim do mês, os trânsitos favorecem parcerias e oportunidades de crescimento financeiro.

Escorpião

As finanças e a vida amorosa ganham novos capítulos. É um mês de reavaliação: onde vale investir energia e o que já não faz mais sentido? Vênus em seu signo intensifica emoções e magnetismo, mas também desperta ciúmes. Trabalhe o desapego e transforme possessividade em confiança.

Sagitário

Com Mercúrio neste signo, você começa o mês mais comunicativo, mas a retrogradação pede revisão de planos e expectativas. Evite decisões impulsivas e dê tempo às conversas. A Lua Cheia acende temas ligados à saúde e hábitos. Cuide do corpo com carinho, ele será seu maior aliado.

Capricórnio

Um clima mais introspectivo marca o mês. Mercúrio retrógrado e Saturno direto pedem que você reavalie prioridades e libere o que já não contribui para o seu progresso. É um ótimo momento para cuidar da mente, buscar terapia ou iniciar práticas espirituais. No fim do mês, a Lua Nova traz boas notícias em projetos coletivos.

Aquário

Amizades e projetos em grupo se fortalecem. A vida social fica mais vibrante, e convites interessantes podem surgir, aproveite para colaborar e cocriar. Apenas mantenha os pés no chão e evite conflitos por divergências de opinião. O fim do mês marca uma virada positiva em metas profissionais.

Peixes

Você ganha destaque no trabalho, e seus talentos podem ser reconhecidos. Marte em Sagitário amplia sua ambição e disposição, mas exige equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Escute seus limites e evite sobrecargas. A partir da Lua Nova, novas oportunidades podem surgir, siga sua intuição, ela será seu melhor guia.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

concurso Senador Canedo
Geral

Pellozo lança concurso com 1,5 mil vagas imediatas em Senador Canedo

29/10/2025
Fiscalização flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia Fiscalização flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia Última Atualização em 29 de outubro de 2025 Categoria Notícias Ação do Fisco Estadual interrompeu entrega de óleo rerrefinado pronto para ser envasado e vendido de forma irregular - Divulgação
Geral

Fisco flagra carga irregular de óleo para lubrificantes em Goiânia

29/10/2025
Mega-Sena 2.933 acumula novamente e prêmio chega a R$ 7 milhões; veja como apostar e aumentar suas chances
Geral

Mega-Sena 2.933 acumula novamente e prêmio chega a R$ 7 milhões; veja como apostar e aumentar suas chances

29/10/2025
Um caminhão sider que transportava entorpecentes tentou fugir, colidiu com outro veículo e tombou - Divulgação
Geral

PRF registra 28 acidentes sem mortes e apreende 174 kg de drogas em Goiás

27/10/2025
concurso Itumbiara
Geral

Câmara Municipal de Itumbiara abre concurso com vagas para níveis superior e médio

23/10/2025
cemitérios
Cidades

Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados

30/10/2025
crime organizado
Brasil

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

30/10/2025
abatedouro Niquelândia
Cidades

PCGO desarticula abatedouro clandestino e apreende carne irregular em Niquelândia

30/10/2025
TCE emendas Goiás
Poder

Governo de Goiás pagou R$ 450 milhões em emendas relativas a 2024, informa TCE

30/10/2025
Pesquisa