Hospital Araújo Jorge realiza VIII Mutirão de Reconstrução Mamária

Na próxima terça-feira, 24, o Hospital Araújo Jorge – ACCG realizará o VIII Mutirão de Reconstrução Mamária, em celebração à Campanha Nacional do Outubro Rosa. O evento beneficiará 11 pacientes que foram previamente mastectomizadas para o tratamento do Câncer de Mama.

O Mutirão, que acontece oficialmente desde 2016, já beneficiou mais de 100 pacientes com a cirurgia plástica reparadora da mama. A iniciativa é organizada pelos cirurgiões plásticos Dr. Bruno Carvalho, Dr. Pablo Rassi e Dra. Andrea Pimentel, e conta com a participação da equipe multidisciplinar do Hospital Araújo Jorge e de médicos cirurgiões plásticos e residentes voluntários.

“Nossa meta é beneficiar mulheres já tratadas e em seguimento oncológico, que aguardam por cirurgias tardias de reconstrução mamária pós-mastectomia. Esperamos que este projeto se estenda por muitos anos”, afirma Dr. Bruno Carvalho.

Dr. Pablo Rassi reforça a importância do trabalho voluntário de outros médicos para a realização da campanha. “Essa ação coletiva ocorre para devolver a autoestima dessas mulheres e diminuir o sentimento de mutilação que elas apresentam após os procedimentos necessários para tratamento do câncer”.

O Mutirão de cirurgia da mama já está inserido no calendário anual de atividades do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital. As cirurgias de reconstrução mamária serão realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O mutirão começa às 7 horas da manhã e tem previsão de se encerrar às 19 horas.