Estudantes defendem Lula e atacam Trump e Bolsonaro, em evento da UNE

A abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado nesta quinta-feira (17), em Goiânia, foi marcada por um minuto de aplausos em homenagem aos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que morreram em um grave acidente na BR-153, no Norte de Goiás. Os jovens viajavam rumo ao evento quando foram surpreendidos pela tragédia. Os estudantes ainda defenderam Lula e atacaram o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e Bolsonaro em evento da UNE.

Durante a cerimônia, a presidente da UNE, Manuella Mirella, emocionou o público ao lembrar dos estudantes paraenses e reforçar o compromisso da entidade com a memória e a luta desses jovens. “Aos que tiveram os seus sonhos interrompidos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. É em memória a esses estudantes que estamos realizando este congresso”, afirmou.

Manuella destacou ainda a coragem dos estudantes que deixaram suas casas com o sonho de um país mais justo e igualitário. “Esses estudantes saíram de casa carregando em suas malas a coragem de lutar e sonhar com um Brasil e um mundo melhor. Infelizmente, eles foram interrompidos no meio do caminho.”

Carta à Lula

Estudantes leram uma carta ao presidente em que indicam a disposição em apoiar a agenda progressista, em pautas como a redução da jornada de trabalho e a taxação dos mais ricos. O discurso também defende mais investimentos na educação pública em detrimento de arcabouço fiscal e mais autonomia financeira às universidades superiores.

Em um viés político, as falas tiveram ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com estudantes pedindo a prisão do ex-mandatário e com críticas firmes à defesa da soberania brasileira, em contraponto ao tarifaço do presidente norteamericano Donald Trump. “Não somos um povo submisso e o Brasil é do povo brasileiro”, afirmaram.

“Não podemos cometer o mesmo erro da ditadura, que deixou impunes aqueles que atentaram e cometeram crimes. Bolsonaro tem de sair do banco dos réus direto para a cadeia e, junto com ele, todos aqueles que atentaram sobre o Estado Democrático de Direito”, discursaram. “É preciso enfrentar esse extremo à direita, presidente, com uma agenda que coloque o rico no imposto de renda e o pobre do orçamento”.

Relembre o caso

Um grave acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta deixou ao menos cinco mortos e dezenas de feridos na manhã desta terça-feira (16), na BR-153, km 2, zona rural de Porangatu, no Norte de Goiás. Entre as vítimas fatais estavam Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus do campus de Altamira; Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia do campus de Belém; Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia do campus de Belém; Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus, que transportava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus também foi atingido, mas com menor gravidade.

Com o impacto, três estudantes e um dos motoristas morreram no local. O condutor da carreta também não resistiu. O acidente envolveu cerca de 75 pessoas, entre feridos e vítimas fatais, segundo dados da concessionária Ecovias do Araguaia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária atuaram no socorro, que envolveu resgates de feridos graves e pessoas presas às ferragens. A BR-153 ficou interditada por mais de cinco horas e teve trânsito liberado parcialmente após as 9h20 da manhã.

Arthur Oliveira é estagiário da Tribuna do Planalto sob supervisão de Carla Borges.