Acidente na BR-153 deixa cinco mortos; vítimas seguiam para congresso da UNE em Goiânia

Um grave acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta deixou ao menos cinco mortos e diversos feridos na manhã desta terça-feira (16), na BR-153, km 2, zona rural de Porangatu, no Norte de Goiás. Entre as vítimas fatais estavam entre os ocupantes de veículos que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que seguiam para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista oposta e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O segundo veículo, que também transportava estudantes, foi atingido na sequência, mas com menor impacto.

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), do SAMU e da concessionária Ecovias do Araguaia atuam no socorro às vítimas do acidente na BR-153. Há feridos em estado grave e pessoas presas às ferragens. A Polícia Técnico-Científica também está no local para realização da perícia.

A rodovia BR-153 está parcialmente interditada, e o tráfego segue lento na região. A ocorrência continua em andamento, e as autoridades mantêm a atualização das informações conforme o trabalho de resgate avança. As causas do acidente ainda serão investigadas.

NOTA DE PESAR

O governador em exercício, Daniel Vilela, emitiu nota de pesar pelas vítimas do acidente:

“Recebo com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-153, em Porangatu, na madrugada desta quarta-feira (16/7), envolvendo um ônibus que transportava estudantes do Pará com destino a Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor.

Reitero que o Governo de Goiás está à disposição das autoridades do Estado do Pará para prestar toda a assistência necessária. Nossas equipes de saúde, segurança e atendimento social foram acionadas desde as primeiras horas e seguem mobilizadas para garantir acolhimento, suporte e cuidados aos feridos e familiares.

Neste momento de luto, rogo a Deus que conforte os corações enlutados e conceda pronta recuperação aos feridos.”

