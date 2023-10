Hub Goiás sedia hackathon da Nasa

O Hub Goiás sedia, de 6 a 8 de outubro, o Nasa Space Apps Goiânia, evento promovido mundialmente pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), conhecido como hackathon da Nasa. O hackathon é uma maratona, onde os participantes se reúnem para desenvolverem projetos, aplicativos, sites e soluções tecnológicas inovadoras. Cerca de 200 pessoas participam desta edição.

É a segunda vez que a capital goiana sedia o hackathon da Nasa, cujo objetivo é criar soluções para a área espacial. O tema deste ano é “Explorando a Ciência Aberta”, e tem como finalidade contribuir para tornar a pesquisa científica acessível a todos. São 31 desafios, que vão desde narração de histórias até o desenvolvimento de software, sustentabilidade, protótipos, entre outros. Na dinâmica, equipes multiprofissionais desenvolvem projetos, que passam por uma banca de jurados. Os três melhores projetos do país disputam mundialmente para apresentarem suas soluções diretamente para a Nasa.

Expectativa

Para Murilo Barbosa, organizador do evento em Goiânia, “um dos pilares do SpaceApps está na interação entre as comunidades, profissionais e empresas da cidade com esses jovens, estudantes e até outros profissionais, comunidades e empresas. É um evento que respira inovação contínua, baseada na criatividade, oportunidade e principalmente na colaboração”.

Murilo Barbosa enfatiza que a expectativa desta edição do Nasa Space Apps Goiânia é conseguir classificar os projetos para a análise global, cujos campeões das etapas locais participam. “Por isso, montamos um time de mentores altamente capacitados e temos um ambiente focado na produção intelectual. Ao longo de três dias os participantes poderão imergir, e ao final do evento a expectativa é que eles possam apresentar soluções para comunidade e contribuírem para colocar Goiânia ainda mais em evidência no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo”, destaca.