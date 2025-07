Hugo integra neurocirurgia e ortopedia para tratar problemas na coluna

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) passou a integrar a atuação das equipes de neurocirurgia e ortopedia para o cuidado multidisciplinar de casos complexos relacionados a problemas de coluna. A abordagem busca tratar pacientes cirúrgicos de forma mais efetiva e ágil, reduzindo seu tempo de permanência no hospital e, ao mesmo tempo, evitando complicações.

Segundo a diretora médica da unidade do Governo de Goiás gerida pelo Einstein, Fabiana Rolla, o diferencial do modelo do hospital é a atuação em conjunto desde a admissão do paciente até a definição da abordagem cirúrgica. “A vantagem da atuação integrada está na tomada de decisão conjunta e na visão mais ampla e integral do paciente”, destaca.

A iniciativa envolve cerca de nove profissionais – entre neurocirurgiões e ortopedistas – que atuam de forma articulada em todas as etapas do tratamento, participando, por exemplo, de reuniões semanais para discussão e divisão de casos por subespecialidades. Na unidade são realizadas, atualmente, em média, sete cirurgias de coluna por semana, muitas com alto grau de complexidade e duração superior a cinco horas.

O neurocirurgião Tiago Fernandes explica que, ao menos em Goiás, tradicionalmente, a formação do neurocirurgião tende a ser mais voltada para casos relacionados ao cérebro, e que essa parceria com a ortopedia, portanto, proporciona um outro olhar para a especialidade. “Exploramos diferentes caminhos para chegarmos ao mesmo objetivo. Essa troca de experiências garante mais segurança nas decisões e reduz o tempo cirúrgico”, afirma.

Evidências científicas

Já a ortopedista Luna Alves Mangueira reforça o compromisso desse grupo, bem como de todo o corpo clínico da unidade, com uma atuação baseada em evidências científicas e, ao mesmo tempo, comprometida com o cuidado humanizado dos pacientes. “Temos um grupo coeso, dedicado a procedimentos extremamente delicados, que discute casos únicos e define as melhores condutas em conjunto. Isso traz mais segurança para o paciente e melhores resultados”, pontua.

O grupo de cirurgia de coluna do Hugo é formado por especialistas com domínio técnico extenso, e a atuação integrada tem gerado benefícios não apenas para os pacientes, mas para a formação contínua das equipes. “O hospital existe, sobretudo, como um centro de conhecimento. Temos potencial para apontarmos novas referências em neurocirurgia e ortopedia dentro do SUS”, reforça a coordenadora do departamento de cirurgia da unidade, Karine Borges de Medeiros.

