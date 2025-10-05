search
Hospital de Urgências de Goiás realiza primeira cirurgia de aneurisma cerebral

Procedimento marca avanço do Hugo em cirurgias de alta complexidade e reforça atendimento a doenças neurológicas graves na rede pública estadual


05/10/2025

Equipe multiprofissional conduz cirurgia que é mais um marco do Hugo no atendimento neurocirúrgico de alta complexidade. (Foto: Divulgação)

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), unidade do Governo de Goiás sob gestão do Hospital Israelita Albert Einstein, realizou sua primeira cirurgia para correção de aneurisma cerebral. O procedimento, considerado de alta complexidade, representa um marco para a unidade e reforça seu papel como referência em neurocirurgia na rede pública estadual.

A operação, que durou cerca de oito horas, envolveu uma equipe multiprofissional formada por três neurocirurgiões, dois anestesiologistas, instrumentadores e profissionais de enfermagem. O paciente apresentava um aneurisma cerebral roto — condição em que há ruptura do vaso e sangramento intracraniano —, considerada uma das emergências neurológicas mais graves. Segundo o neurocirurgião do Hugo, Normando Guedes, a intervenção rápida é essencial para reduzir o risco de morte e sequelas neurológicas.

O procedimento foi realizado com o auxílio de um microscópio cirúrgico de última geração, recentemente adquirido pelo hospital, o que permitiu maior precisão e segurança. A diretora médica do Hugo, Fabiana Rolla, destacou que a nova estrutura tecnológica e a capacitação das equipes permitem à unidade avançar em cirurgias antes inviáveis.

Na área da anestesiologia, também foram utilizados equipamentos modernos, como o monitor de consciência BIS e bombas de infusão alvo-controladas, que aumentam a segurança e o conforto do paciente, conforme explicou o anestesiologista Gabriel Andraos. Com a conquista, o Hugo passa a integrar a rede estadual de unidades aptas a realizar cirurgias de aneurisma cerebral, ampliando a resolutividade do atendimento a casos neurológicos complexos. Além disso, o avanço contribui para a formação de novos profissionais, já que o hospital é campo de prática para residentes de neurocirurgia do Hospital de Clínicas da UFG e do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG).

Pesquisa