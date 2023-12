Hugol conquista o 2º lugar no Prêmio CriAção SUS 2023

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) recebeu, nesta sexta-feira (8), a certificação de finalista do Prêmio CriAção SUS, iniciativa inédita que tem como objetivo reconhecer cases de sucesso implantados nas instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o Brasil.

Representando o Estado de Goiás, a unidade administrada pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) foi premiada em 2º lugar na categoria Atenção Hospitalar Exclusivo SUS, pela implementação de checagem beira-leito eletrônica como ferramenta de segurança na prática transfusional.

A cerimônia de premiação ocorreu na sede da OPAS/OMS, em Brasília. Estiveram presentes para receber a premiação, o gerente médico do Banco de Sangue, Adriano Arantes; o supervisor, Wilson Moreira; e as biomédicas, Bruna Faleiro e Aline Fernanda.

Checagem Beira-leito

A prática de checagem beira-leito de hemocomponentes é realizada pela equipe do banco de sangue do Hugol e é utilizada pela equipe do Banco de Sangue desde o mês de julho deste ano. O objetivo é redução de risco de erros transfusionais, o que agrega valor e segurança aos pacientes da unidade. Tudo isso traduz o compromisso do Hugol com as melhores práticas assistenciais, com a inovação e no cuidado com os usuários.

De acordo com o Dr. Adriano Arantes, esse reconhecimento é muito importante para toda a instituição. “Esse reconhecimento reforça o compromisso do Hugol com a segurança do paciente durante a assistência à saúde. Afinal, a implantação da ferramenta tecnológica reduz enormemente o risco de eventos adversos”, explicou.

O Prêmio CriaAção SUS visa incentivar a implantação de novas tecnologias e de soluções inovadoras que contribuam com o desenvolvimento e o fortalecimento do SUS. Um dos critérios levados em conta pelos avaliadores dos projetos é a possibilidade de o case ser replicado em outros serviços públicos de saúde pelo País.