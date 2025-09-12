Hugol emite alerta para queda nas bolsas de sangue

O Banco de Sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) alerta para a situação crítica no estoque da unidade. Atualmente, há um déficit de 200 bolsas em relação ao volume considerado seguro do ponto de vista assistencial. A situação preocupa diante do crescimento significativo de atendimentos às vítimas de acidentes de trânsito, com destaque para os casos envolvendo motociclistas.

Segundo o supervisor do Banco de Sangue, Wilson Moreira, o aumento na demanda transfusional pressiona os estoques e pode comprometer a agilidade no atendimento de casos graves. “Nos últimos dias, observamos um crescimento expressivo nos acidentes de trânsito, principalmente com motos. São pacientes que, em muitos casos, exigem grande volume de sangue para estabilização, o que torna ainda mais urgente a necessidade de doações”, explica.

O Banco de Sangue do Hugol recebe doações de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h. Todos os tipos sanguíneos são necessários e bem-vindos.

Doar sangue é um ato seguro e de solidariedade. A triagem clínica é rigorosa, garantindo que apenas pessoas em boas condições de saúde possam doar. Todo o material utilizado é descartável, sem risco de contaminação para o doador.

Critérios para doação de sangue

Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que sejam respeitados os critérios para proteção tanto do doador quanto do receptor. São eles:

Estar saudável;

Não estar gripado, resfriado ou febril;

Ter acima de 50 quilos;

Ter entre 18 e 69 anos;

Estar descansado e alimentado. Evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação;

Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva a menos de 1 ano;

Não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

Não estar em uso de antibióticos e antifúngicos. Caso tenha feito uso, aguardar 14 dias após o término para realizar a doação;

Não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como: Sífilis, Hepatite B ou C, Hepatite A (após os 11 anos), HIV, HTLV, Doença de Chagas;

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol, pelo número: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661.