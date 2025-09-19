search
Saúde

Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia

Mutirão no Jardim Curitiba prevê mais de 4 mil atendimentos com serviços de saúde, cidadania e lazer


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/09/2025 - 17:00

Projeto leva uma série de ações e serviços para a população da região Noroeste de Goiânia. Foto: Kairo Queiroz.

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realiza neste sábado (20/9), das 9h às 15h, mais uma edição do Hugol na Comunidade. A ação acontece no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ayrton Senna, no Jardim Curitiba, região Noroeste de Goiânia, com expectativa de realizar mais de 4 mil atendimentos gratuitos.

 

Serviços de saúde

Serão oferecidos orientações médicas especializadas, exames cardiológicos (eletrocardiograma), vacinação contra a gripe, teste de glicemia, orientações nutricionais, dicas de primeiros socorros e orientação para doação de sangue. O objetivo é aproximar o hospital da comunidade, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde, prevenção e bem-estar.

Ações sociais

O mutirão também disponibiliza serviços de cidadania, como emissão de documentos (2ª via do RG, passe livre para pessoas com deficiência, carteira do autista e passaporte do idoso), corte de cabelo e barba em parceria com o Senac Goiás, além de espaço recreativo para crianças, com brinquedos, pipoca e algodão-doce. Haverá ainda entrega de kits de higiene bucal e cadastro para oportunidades de emprego.

O diretor-geral do Hugol, Wermerson Rodrigues, destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do hospital em ser 100% do Sistema Único de Saúde (SUS), próximo da população e atento às suas necessidades. O projeto conta com apoio de empresas, voluntários, acadêmicos da área da saúde e colaboradores do hospital, funcionando também como campo de prática para estudantes.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Diabéticos
Saúde

Diabéticos poderão ter prioridade em exames que exigem jejum

19/09/2025
HMAP
Saúde

HMAP faz atendimento especial para acelerar cirurgias

19/09/2025
arma de fogo
Saúde

Presença de arma em residência aumenta de três a cinco vezes o risco de suicídio

19/09/2025
Vice-prefeita destaca avanços na pediatria de Goiânia e reforço nos cuidados infantis
Saúde

Vice-prefeita destaca avanços na pediatria de Goiânia e reforço nos cuidados infantis

19/09/2025
As medidas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas
Saúde

Ministério da Saúde lança nova linha de cuidado para TEA e anuncia R$ 1,1 milhão por ano para Goiás

19/09/2025
energia campo
Agro

Energia no campo: soluções sustentáveis para driblar a instabilidade elétrica

19/09/2025
Dias Toffoli
Poder

Dias Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

19/09/2025
Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia
Saúde

Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia

19/09/2025
São Januário
Geral

Milagre da liquefação do sangue de São Januário volta a acontecer

19/09/2025
Pesquisa