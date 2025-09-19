Hugol promove dia de serviços de saúde gratuitos na região Noroeste de Goiânia

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realiza neste sábado (20/9), das 9h às 15h, mais uma edição do Hugol na Comunidade. A ação acontece no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Ayrton Senna, no Jardim Curitiba, região Noroeste de Goiânia, com expectativa de realizar mais de 4 mil atendimentos gratuitos.

Serviços de saúde

Serão oferecidos orientações médicas especializadas, exames cardiológicos (eletrocardiograma), vacinação contra a gripe, teste de glicemia, orientações nutricionais, dicas de primeiros socorros e orientação para doação de sangue. O objetivo é aproximar o hospital da comunidade, ampliando o acesso a serviços essenciais de saúde, prevenção e bem-estar.

Ações sociais

O mutirão também disponibiliza serviços de cidadania, como emissão de documentos (2ª via do RG, passe livre para pessoas com deficiência, carteira do autista e passaporte do idoso), corte de cabelo e barba em parceria com o Senac Goiás, além de espaço recreativo para crianças, com brinquedos, pipoca e algodão-doce. Haverá ainda entrega de kits de higiene bucal e cadastro para oportunidades de emprego.

O diretor-geral do Hugol, Wermerson Rodrigues, destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do hospital em ser 100% do Sistema Único de Saúde (SUS), próximo da população e atento às suas necessidades. O projeto conta com apoio de empresas, voluntários, acadêmicos da área da saúde e colaboradores do hospital, funcionando também como campo de prática para estudantes.