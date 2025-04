Hugol renova Certificação de Excelência em Saúde e reforça padrão de qualidade hospitalar

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade de referência do Governo de Goiás, renovou em março de 2025 a Certificação de Acreditação com Excelência – Nível 3, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Esse é o mais alto nível de reconhecimento em qualidade hospitalar no Brasil, atestando o compromisso contínuo com a excelência no atendimento e na gestão da saúde pública.

A Certificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência é concedida a instituições de saúde que demonstram alto desempenho em qualidade assistencial, segurança do paciente, eficiência na gestão e melhoria contínua de processos. Durante a auditoria, foram avaliados indicadores clínicos, infraestrutura, atendimento multiprofissional e fluxos internos que garantem a segurança do paciente.

Segundo a gerente de Qualidade do Hugol, Juliana Carvalho, o resultado é fruto do trabalho integrado entre as equipes da unidade. “Cada colaborador teve papel essencial, mostrando com clareza como atuamos diariamente com foco em resultados, segurança e acolhimento”, destaca. Essa conquista reforça a posição do Hugol como referência em saúde pública de alta complexidade no Centro-Oeste.

Desde sua inauguração, o Hugol vem acumulando conquistas importantes. Em 2019, com apenas quatro anos de funcionamento, obteve a certificação ONA 2. Em 2021, alcançou o nível máximo, e desde então mantém a certificação ONA 3 com avaliações anuais e processos contínuos de melhoria.

A ONA é responsável por desenvolver e gerir os padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. Os critérios da entidade são reconhecidos nacional e internacionalmente, por meio da International Society for Quality in Health Care (ISQua), entidade que reúne instituições de países como Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá.

Atualmente, apenas quatro hospitais públicos em Goiás possuem a Certificação ONA Nível 3:

Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol)

Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer)

Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG)

Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT)