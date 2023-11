IBGE: Goiás atinge maior número de ocupados no mercado de trabalho

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que Goiás teve um crescimento expressivo no terceiro semestre de 2023 e atingiu o maior número de ocupados de toda a série histórica, iniciada em 2012.

O aumento da população ocupada, na comparação com o trimestre anterior, foi de 26 mil pessoas. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o crescimento foi de 19 mil pessoas. Esses valores representam um crescimento de 0,69% e 0,50%, respectivamente.

A taxa de desocupação em Goiás foi de 5,9%, a menor desde o último trimestre de 2014. O percentual representa uma redução de 0,3 ponto em comparação ao trimestre anterior, e 0,2 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano anterior.

O rendimento médio efetivo de todos os trabalhos em Goiás atingiu o valor de R$ 2.900,00 e foi o maior de toda a série histórica. Pelo terceiro trimestre consecutivo a renda média goiana, cujo aumento foi de R$ 26,00 em relação ao trimestre anterior, esteve acima da média brasileira.

O destaque de crescimento da população ocupada, em relação ao trimestre anterior, foi puxado pelas atividades de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com um crescimento de 25 mil pessoas ocupadas; informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com um crescimento de 22 mil pessoas; e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas com aumento de 16 mil pessoas.