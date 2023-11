IMB projeta PIB goiano com maior nível de atividade econômica da história

O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG), divulgou Nota Executiva com os cenários para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. Os resultados para a evolução do PIB goiano são animadores e apontam que Goiás poderá alcançar o crescimento acumulado de até 5,5% em 2023.

Foram adotados cinco cenários para o exercício da projeção do PIB anual, onde, se mantido o bom desempenho econômico, o crescimento ficará entre 3,7% e 5%, podendo alcançar até 5,5% em um cenário mais otimista. As projeções apontam que, independentemente do cenário adotado, existem fortes evidências de que Goiás atingirá o maior nível de atividade econômica da história pelo segundo ano consecutivo.

“O PIB representa toda a riqueza gerada em nosso Estado. O seu crescimento reflete em nossa dinâmica econômica, que se materializa em mais empregos e renda para a população. Estamos empenhando esforços no sentido correto, gerando riquezas para Goiás e permitido o avanço em diversos setores”, avalia o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Setores econômicos

Segundo a análise setorial do PIB, o resultado acumulado do ano apresentou crescimento em todos os setores econômicos. O grande destaque foi para o setor da Agropecuária, que apresentou uma taxa acumulada no ano de 12,7%. O resultado é reflexo da maior produção agrícola goiana da história, segundo dados da projeção do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, divulgado em setembro de 2023.

Emprego e renda

Até julho deste ano, foi constatado a geração de cerca de 70 mil empregos formais no Estado, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números estão associados a um crescimento de 14,3% na renda média do trabalhador goiano no 2° trimestre de 2023. No período, também foi evidenciado a menor taxa de desocupação (6,1%) em nove anos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad-C) trimestral.

Metodologia

O IMB utilizou cinco cenários hipotéticos para o exercício de projeção do PIB anual de 2023, considerando os valores observados entre janeiro e julho, visto que o crescimento no período pode gerar repercussões para o crescimento do restante do ano: cenário 1 – crescimento nulo no restante do ano; cenário 2 – crescimento médio de 1%; cenário 3 – crescimento médio de 2%; cenário 4 – crescimento médio de 3%; e cenário 5 – crescimento médio de 4%.

“Poucos indicadores econômicos são tão importantes para a sociedade quanto o PIB. Ao divulgarmos os cenários para o crescimento do PIB Goiano em 2023, contribuímos para a geração de conhecimento e fornecemos informações relevantes para munir os gestores públicos e a população em geral com as análises que nos permitem entender melhor a evolução do nosso Estado”, destaca o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo.