O Corpo de Bombeiros atuou, nesta madrugada (13), em um incêndio em um apartamento localizado na Avenida T-3, no Setor Bueno.

De acordo com a corporação, as chamas ficaram contidas no quarto do apartamento. Devido a inalação de fumaça, cinco moradores – incluindo uma criança -, foram conduzidas ao hospital.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.