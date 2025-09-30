search
Saúde

Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em Goiás

Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nesta tarde


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 16:15

baixa umidade
Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de “grande perigo” por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país. O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.

A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.

Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.

Orientações à população

Beber bastante líquido.
Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.
Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.
Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).
E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

PF apura intoxicação por metanol em São Paulo
Saúde

PF apura intoxicação por metanol em São Paulo

30/09/2025
saúde do coração
Saúde

Novas diretrizes de cardiologia trazem mudanças no diagnóstico e prevenção

29/09/2025
Somente neste ano foram registradas 49 notificações de morte de macacos
Saúde

Goiás confirma cinco casos de febre amarela em primatas e reforça vacinação

29/09/2025
Setembro Verde mais de 1,7 mil pessoas aguardam transplante de córnea em Goiás
Saúde

Setembro Verde: mais de 1,7 mil pessoas aguardam transplante de córnea em Goiás

28/09/2025
Tratamento da obesidade pílula que emagrece de verdade é a próxima promessa da indústria farmacêutica
Saúde

Tratamento da obesidade: pílula que “emagrece de verdade” é a próxima promessa da indústria farmacêutica

27/09/2025
metanol
Cidades

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol

30/09/2025
Córrego Santo Antônio
Cidades

Polícia Civil investiga aterramento no Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia

30/09/2025
Vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, afirmou em plenário que “tem mulher que merece apanhar”
Poder

Vereadora diz ser “a favor da violência contra mulher” durante sessão e depois pede desculpas

30/09/2025
PF apura intoxicação por metanol em São Paulo
Saúde

PF apura intoxicação por metanol em São Paulo

30/09/2025
Pesquisa