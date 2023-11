Inmet emite aviso de calor extremo para 5 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo por causa do calor extremo que deve atingir cinco estados brasileiros, até a próxima sexta-feira (10). O alerta, que ainda pode se expandir para outras regiões, vale para Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5ºC acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42ºC.

O Instituto informou ainda que existe a possibilidade de a onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado (11). Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas.