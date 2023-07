Inscrições abertas para cursos gratuitos de Artes Visuais na EFG Basileu França

A Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França está com inscrições abertas para 85 vagas em cursos gratuitos de Artes Visuais. Os cursos são divididos em três modalidades: capacitação (28 vagas), qualificação (27 vagas) e Técnico de Nível Médio (30 vagas), todos presenciais. As inscrições podem ser feitas até 25 de julho no site selecao2.cett.org.br/efg/formulario-inscricao-v2.

Os candidatos devem ter no mínimo 14 anos e podem concorrer apenas em uma das modalidades. As listas das inscrições homologadas serão divulgadas em 2 de agosto. Os cursos de capacitação e qualificação terão testes de aptidão ou serão selecionados por sorteio, que serão realizados em 4 de agosto.

Os cursos de capacitação incluem Macramê, Nós Básicos, Suportes de Plantas e Mini Painéis, Biojoias em Cerâmica, Curadoria e Expografia, Personalização de Roupas, Bolsa e Acessório com bordado. Já os cursos de qualificação abrangem Decoração de Caixas e Objetos com Latonagem Decorativa, Mesa Posta em Vidro Fusão, Costura Criativa II, Desenho de Figura Humana e Ilustração Literária.

O curso técnico tem duração de dois anos e é necessário estar no 1º ano do Ensino Médio. Além do teste de aptidão, os candidatos também terão uma prova de redação sobre um tema relacionado às Artes Visuais, agendadas para 8 de agosto. Para mais informações, entre em contato pelo número 62 99849 4704 (WhatsApp).

A EFG em Artes Basileu França é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), através do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG).