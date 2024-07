Inscrições para Processo Seletivo da Saneago são prorrogadas

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Saneago, que seriam encerradas hoje (9), foram prorrogadas até a próxima terça-feira (16). O certame visa a contratação temporária de arquitetos; engenheiros; além de técnicos em saneamento, edificações, agrimensura e eletrotécnica. O edital completo pode ser acessado no site www.saneago.com.br/#/concursos, clicando em PSS 01/2024 – Processo Seletivo Simplificado Contratação Temporária.

As inscrições, assim como a entrega de currículos, devem ocorrer pelo e-mail [email protected] . Para quem concorre às vagas destinadas a pessoas com deficiência, a entrega de documentação adicional será nos dias 17 e 18 de julho, também por e-mail.

A seleção dos candidatos será realizada em duas fases, que consistirão em: análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório e avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório.

O prazo de validade do PSS 01/2024 será de um ano, contado a partir da publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado por igual período.