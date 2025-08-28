Integrantes do Ministério da Saúde visitam Araújo Jorge para anunciar aquisição de novo acelerador linear

O Araújo Jorge – Hospital de Câncer recebe nesta sexta-feira (29/08), às 11h, a visita de representantes do Ministério da Saúde, entre eles o secretário-executivo Nilton Pereira Júnior, para anunciar a aquisição de um novo acelerador linear para o Serviço de Radioterapia.

O investimento será viabilizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), por meio da aprovação do projeto PRONON 2025, que viabiliza a captação com incentivo fiscal para a compra do equipamento. O anúncio marca o início do plano de expansão da Radioterapia do hospital, que ampliará a capacidade assistencial e modernizará o parque tecnológico da instituição.

A medida integra o programa “Agora Tem Especialistas”, lançado em maio deste ano pelo Ministério da Saúde para reduzir filas de espera e ampliar a oferta de consultas, exames, cirurgias e tratamentos oncológicos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Autoridades federais, parlamentares e gestores estaduais, como Lucas Betti de Vasconcelos, superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Goiás (SEMS/GO) vão participar da agenda.

Segundo Kleber Rosa, diretor executivo do hospital, o impacto será imediato. “Tempo é vida na oncologia. Este investimento, liderado pelo Ministério da Saúde, permite acelerar o acesso ao tratamento e reduzir a espera dos pacientes atendidos pelo SUS”, afirma.

Demanda crescente

O Araújo Jorge é o único hospital em Goiás habilitado a oferecer tratamento radioterápico de pelo SUS. Em 2024, o Serviço de Radioterapia realizou 265.216 aplicações, atendeu 7.788 pacientes e manteve média de 320 atendimentos diários. Para suprir a alta procura, o setor funciona 20 horas por dia e, em contingência, chegou a operar 23 horas/dia. Conforme destaca Rosa, o novo equipamento trará maior previsibilidade, modernização tecnológica e segurança para pacientes oncológicos de Goiás e de outros estados atendidos pelo hospital.

Sobre o Araújo Jorge

Único Centro de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) de Goiás, o Araújo Jorge é uma instituição filantrópica referência em assistência, ensino e pesquisa oncológica. Atende pacientes dos 246 municípios goianos, com mais de 90% dos atendimentos realizados pelo SUS.