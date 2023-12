Interdição da Avenida Castelo Branco em Goiânia para obras de infraestrutura

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia anunciou a interdição da Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, para o içamento das vigas do viaduto. O bloqueio ocorrerá a partir das 16h deste sábado, 16, e se estenderá até as 17h de domingo, 17. A medida visa garantir a segurança durante a execução dos serviços operacionais.

Os motoristas que trafegam no sentido Bairro Ipiranga – Setor Cidade Jardim serão desviados pela Rua Itororó, passando pela Avenida Macambiras, acessando a Avenida Consolação, no sentido à Avenida Castelo Branco. Para quem trafega no sentido oposto, o desvio será feito pela Avenida Consolação, passando pela Avenida Anhanguera e acessando a Rua Itororó, até chegar na Avenida Castelo Branco.

A Seinfra pede a compreensão dos motoristas e sugere que planejem suas rotas com antecedência para evitar possíveis transtornos. A secretaria reforça que a interdição é necessária para garantir a segurança de todos durante a realização das obras.