Investigada por desmanche de peças automotivas é presa

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, cumpriu ontem, em Goiânia, mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher investigada por desmanche de peças de carros roubados. O estabelecimento comercial vinculado à mulher era investigado por receber pacotes de peças de carros roubados em São Paulo.

Durante a deflagração da operação Desmantelo, foram localizados pelas equipes da PCGO e Polícia Rodoviária Federal, oito carros furtados sendo desmanchados naquele local. O trabalho pericial do Laboratório de Identificação Veicular, da Polícia Técnico-Científica, confirmou a suspeita da polícia quanto à procedência dos veículos. O local também fora alvo do trabalho do Laboratório de Papiloscopia Forense.