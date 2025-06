Ipasgo amplia cobertura de saúde no interior

O Ipasgo Saude ampliou cobertura de saúde no interior com novos convênios municipais, expandindo seus serviços no interior de Goiás ao firmar convênios com 25 prefeituras goianas. A solenidade de assinatura ocorreu na sede do instituto, em Goiânia, nesta terça-feira (17), e marcou a adesão de novos municípios aos planos de saúde Cerrado e Família, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A iniciativa garante cobertura ampliada, maior segurança jurídica e benefícios modernos para os servidores municipais.

A assinatura dos convênios contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e equipes técnicas dos municípios, além de representantes do Ipasgo, incluindo o presidente Bruno D’Abadia. Ele destacou que a transformação jurídica da autarquia em Serviço Social Autônomo (SSA), em 2023, foi decisiva para viabilizar os novos planos com base na legislação da ANS. “O Ipasgo está mais eficiente, transparente e comprometido com resultados concretos. Esses convênios representam uma ampliação real do acesso à saúde pública suplementar para milhares de servidores. Seguiremos dialogando com todas as prefeituras interessadas”, afirmou D’Abadia.

A iniciativa integra a estratégia de interiorização do Ipasgo, que visa descentralizar o atendimento e garantir que mais regiões do estado tenham acesso à saúde de qualidade.

Planos Cerrado e Família

Durante a cerimônia, o diretor de Relacionamento e Produtos, Rafael Luz, apresentou os diferenciais dos planos Cerrado e Família. Os pacotes oferecem mais de 1.900 procedimentos, incluindo terapias de alta complexidade como quimioterapia, hemodiálise e radioterapia. Consultas e exames contam com coparticipação limitada a R$ 150 por procedimento, tornando o modelo financeiramente sustentável e acessível.

O gerente de Planos e Convênios, Rubens Ferreira, reforçou que as migrações aos novos planos são opcionais, e que os convênios respeitam as exigências da ANS, garantindo legalidade e segurança aos beneficiários.

Lideranças dos municípios envolvidos elogiaram a iniciativa e destacaram a confiança na nova gestão do Ipasgo. O prefeito de Hidrolândia e presidente da AGM, José Délio, ressaltou que os novos convênios representam segurança para os servidores. “Falo com a experiência de quem já precisou do plano. O Ipasgo salva vidas e agora, com essa gestão, há ainda mais confiança dos prefeitos nesse serviço”, afirmou.

A prefeita de Iporá, Maysa Cunha, classificou a parceria como uma “conquista para os servidores municipais”, enquanto a prefeita de Mundo Novo, Marlene de Oliveira, celebrou o simbolismo da ampliação dos serviços no interior: “É um momento histórico para nós”.

Municípios que aderiram ao Ipasgo Saúde

As cidades que firmaram parceria com o Ipasgo nesta etapa são: Abadiânia, Água Limpa, Barro Alto, Caldazinha, Ceres, Cidade de Goiás, Córrego do Ouro, Edealina, Goianira, Hidrolândia, Inhumas, Itapirapuã, Jaraguá, Leopoldo de Bulhões, Mara Rosa, Minaçu, Mundo Novo, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Palmelo, Padre Bernardo, Petrolina de Goiás, Pontalina, São Luís de Montes Belos, São Luiz do Norte, Uruana, Vianópolis e Campos Verdes.

A interiorização do Ipasgo não para por aí. A instituição pretende dar continuidade ao processo de expansão, buscando novas parcerias com prefeituras interessadas em oferecer saúde suplementar de qualidade aos servidores municipais. “Nosso objetivo é estar onde o servidor está. O Ipasgo é parceiro dos municípios e continuará atuando com responsabilidade fiscal, equilíbrio e compromisso com a saúde pública”, finalizou Bruno D’Abadia.

